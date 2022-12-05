На Київщині працює ППО: в ОВА попередили про підвищену небезпеку ракетних ударів

В бік області летять нові ракети.
У Київській області в понеділок, 5 грудня, працює ППО. В регіоні залишається підвищений ризик ракетних ударів.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - наголосив Кулеба.
Ракетний обстріл України
Російські терористи у понеділок, 5 грудня, продовжили масований ракетний терор України.
Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області. Ракетна небезпека в України триває та є високою.
Читайте також:
- Росіяни сьогодні можуть застосувати кілька хвиль атак – Ігнат
- В Україні масштабна повітряна тривога: на Банковій терміново звернулися до людей
- Одеська влада повідомила про запуски ракет з РФ, а Миколаївська - уточнила, яких саме