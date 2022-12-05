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На Київщині працює ППО: в ОВА попередили про підвищену небезпеку ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1404
Час на прочитання
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На Київщині працює ППО: в ОВА попередили про підвищену небезпеку ракетних ударів

Фото: Associated Press

В бік області летять нові ракети.

У Київській області в понеділок, 5 грудня, працює ППО. В регіоні залишається підвищений ризик ракетних ударів. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - наголосив Кулеба. 

Ракетний обстріл України 

Російські терористи у понеділок, 5 грудня, продовжили масований ракетний терор України

Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області. Ракетна небезпека в України триває та є високою. 

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Дата публікації
Перегляди
1404
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