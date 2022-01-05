На Київщині позашляховик збив мотоцикл Mustang: є загиблий (фото)

На Київщині позашляховик збив мотоцикл Mustang: є загиблий (фото)

У ДТП загинув 50-річний пассажир двоколісного.

У селі Шупики Обухівського району на Київщині 52-річний чоловік за кермом позашляховика Dodge зіткнувся з мотоциклом Mustang, який рухався у попутному напрямку.

Про це 5 січня повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

У ДТП загинув 50-річний пассажир двоколісного, 33-річний водій отримав травму ноги і був госпіталізований. Водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що на Київщині в селі Глибоке Бориспільського району 18-річний хлопець за кермом квадроциклу не впорався з керуванням та наїхав на бетонний стовпчик. Від отриманих травм юнак помер у "швидкій".

Поліція Київської області

У спальному районі столиці сталася аварія за участю вантажівки

Читайте також: