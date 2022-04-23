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На Київщині повністю або частково відновлено газопостачання у 103 населених пунктах

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На Київщині повністю або частково відновлено газопостачання у 103 населених пунктах

pixabay.com

Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів.

У Київській області повністю або частково відновлено газопостачання газу у 103 населених пунктах. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. 

Ситуація в розрізі районів: 

  • Бучанський – 56 населених пунктів; 
  • Броварський – у 36 населених пунктів; 
  • Вишгородський – 10 населених пунктів;
  • Фастівський – 1 населений пункт.

Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів: у Бучанському районі – 14: у Вишгородському – 3.

Напередодні Великодня світлом забезпечили 3 159 родин.

Зокрема частково відновили електропостачання у Вишгородському районі в селах Залишани, Красилівка, Нові та Старі Соколи, Шевченкове, Потока, Козаровичі. 

У Бучанському районі частково заживили місто Ірпінь, смт Бородянка та хутір Гай.

Також у селі Загальці Бородянської громади полагодили мережі та підключили до світла лікарню, сільраду, аптеку та школу.

Сьогодні, 23 квітня, енергетики працюватимуть над відновленням електропостачання у Бучанському районі.

Нагадаємо, медики лікарень на Київщині рятували сім'ї, які нещадно розстрілювали при евакуації.

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