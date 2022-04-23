На Київщині повністю або частково відновлено газопостачання у 103 населених пунктах

Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів.
У Київській області повністю або частково відновлено газопостачання газу у 103 населених пунктах.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Ситуація в розрізі районів:
- Бучанський – 56 населених пунктів;
- Броварський – у 36 населених пунктів;
- Вишгородський – 10 населених пунктів;
- Фастівський – 1 населений пункт.
Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів: у Бучанському районі – 14: у Вишгородському – 3.
Напередодні Великодня світлом забезпечили 3 159 родин.
Зокрема частково відновили електропостачання у Вишгородському районі в селах Залишани, Красилівка, Нові та Старі Соколи, Шевченкове, Потока, Козаровичі.
У Бучанському районі частково заживили місто Ірпінь, смт Бородянка та хутір Гай.
Також у селі Загальці Бородянської громади полагодили мережі та підключили до світла лікарню, сільраду, аптеку та школу.
Сьогодні, 23 квітня, енергетики працюватимуть над відновленням електропостачання у Бучанському районі.
Нагадаємо, медики лікарень на Київщині рятували сім'ї, які нещадно розстрілювали при евакуації.
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