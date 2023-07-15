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На Київщині - потужна пожежа: густий чорний дим видно за десятки кілометрів (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2181
Час на прочитання
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На Київщині - потужна пожежа: густий чорний дим видно за десятки кілометрів (відео)

Масштабна пожежа на Київщині сьогодні 15 липня / Фото: pixabay.com

На місце події працюють підрозділи рятувальників.

В селі Іванків на Київщині у суботу, 15 липня, сталася масштабна пожежа. 

В ДСНС Київської області сайту ТСН.ua прокоментували подію.

За даними рятувальників, горів металевий ангар, де вирощували гриби.

На місце події виїхали підрозділи рятувальників. Площа пожежі становила 2100 квадратних метрів. Як повідомили ТСН.ua в ДСНС Київської області, пожежу ліквідовано.

На відео, яке поширювали місцеві телеграм-канали, густий чорний дим було видно за десятки кілометрів.

На Київщині сталася масштабна пожежа

На Київщині сталася масштабна пожежа

Нагадаємо, у Таращі Київської області 6-річний хлопчик отримав черепно-мозкову травму через небезпечний подарунок на іменини. Він влетів у бетонний паркан на мотоциклі.

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Дата публікації
Перегляди
2181
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