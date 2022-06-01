Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години: в області може діяти ДРГ 

Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години: в області може діяти ДРГ 

Фото: gettyimages.com

Правоохоронні органи почнуть ще ретельніше слідкувати за дотриманням комендантської години на Київщині. Загроза нікуди не зникла. 

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. 

“Ми посилюємо контроль комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток”, — сказав чиновник.

За його словами, в області досі діють диверсійні групи, тож ймовірні загрози і провокації. Кулеба просить під час комендантської години дотримуватися режиму світломаскування. 

Зазначимо, що в області комендантська година діє з 23:00 до 5:00. В цей час на вулиці перебувати заборонено.

Нагадаємо, що окупанти випустили по Дніпропетровщині три ракети “Торнадо”.

Читайте також:

Вперше в історії: польська делегація провела спільне засідання з урядом України

Вперше в історії: польська делегація провела спільне засідання з урядом України
Наступна публікація