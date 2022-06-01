На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години: в області може діяти ДРГ

На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години: в області може діяти ДРГ

Правоохоронні органи почнуть ще ретельніше слідкувати за дотриманням комендантської години на Київщині. Загроза нікуди не зникла.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

“Ми посилюємо контроль комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток”, — сказав чиновник.

За його словами, в області досі діють диверсійні групи, тож ймовірні загрози і провокації. Кулеба просить під час комендантської години дотримуватися режиму світломаскування.

Зазначимо, що в області комендантська година діє з 23:00 до 5:00. В цей час на вулиці перебувати заборонено.

Нагадаємо, що окупанти випустили по Дніпропетровщині три ракети “Торнадо”.

Читайте також: