На Київщині посилюється снігопад: школи працюватимуть дистанційно, а водіїв закликають утриматися від поїздок

Снігопад посилюється.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Для ліквідації зимової негоди та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування вже обробляється покриття протиожеледною сумішшю. Очищається проїжджа частина від снігу.

На автошляхах працюють 157 одиниць техніки та 203 працівники.

Протягом ночі будуть розчищені автошляхи Київщини, щоб мінімізувати затори на дорогах вранці.

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"Нагадуємо батькам школярів! В понеділок, 27 листопада, школи працюватимуть в дистанційному режимі. Автовласників просимо утриматися від поїздок без нагальної потреби найближчими днями", - йдеться у повідомленні влади.

Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва.

Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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