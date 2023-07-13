У Києві та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища

В регіоні оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

У Києві та області Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища.

Вдень у суботу, 14 липня, у столиці та Київській області прогнозують значний дощ та грозу. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Також читайте Отруйні тістечка з супермаркету: в Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

"Будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці в негоду", - закликають у КМДА.

Нагадаємо, в Києві 7 липня залпова злива накоїла лиха: людей зносило потоками води, пошкоджено деякі дороги. Найбільше постраждали Голосіївський і Печерський райони.

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

Читайте також: