На Київщині попередили про пересування військової техніки: у чому причина

На Київщині попередили про пересування військової техніки: у чому причина

У Броварах та на території району можливе пересування військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки.

У Броварському районі Київської області від 5 до 6 липня відбудуться командно-штабні навчання. Мешканців попереджають про пересування військової техніки.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

"У Броварах та на території району можливе пересування військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав громадян з розумінням поставитися до поточної ситуації.

Нагадаємо, у МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ російської армії на Київ.

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