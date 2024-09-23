На Київщині поні Азарт провалився у льох: з'явилося відео рятувальної операції

Спочатку маленького поні намагались витягти власники та швидко зрозуміли, що своїми силами їм не впоратись, тож довелося звертатися до рятувальників.

На Київщині поні Азарт провалився у льох.

Як відбувалася рятувальна операція, повідомили у ДСНС Київщини та оприлюднили відповідне відео.

"Нічні прогулянки люблять всі за неповторний вайб… навіть маленькі поні. Так, наш сьогоднішній герой – поні Азарт, один з "елітних" мешканців приватної ферми села Синяк Бучанського району. Всі тварини тут вільно себе почувають і без обмежень переміщуються просторою територією. Тієї ночі, мабуть страждаючи від безсоння, Азарт вирішив прогулятись і провалився у льох", – йдеться у повідомленні.

Врятований поні Азарт із власником / Фото: ДСНС у Київській області

Спочатку малюка намагались витягти власники та швидко зрозуміли, що своїми силами їм не впоратись.

Тоді на допомогу прийшли рятувальники 53-го Державного пожежно-рятувального посту.

"І справа пішла. З другої спроби романтичну парнокопитну особу звільнили з в’язниці. Зрештою, зворушлива ​​рятувальна місія, була проведена успішно. Азарт може це підтвердити!" – зазначили рятувальники у жартівливому дописі під відео.

Нагадаємо, Організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals закликала голову Львівської міської громади Андрія Садового та міську раду зупинити експлуатацію коней і заборонити каретний бізнес. Причиною став черговий випадок жорстокого поводження з тваринами. 26 серпня 2024 року у центрі Львова впав кінь. Жінка, що керує твариною, привела її до тями і вже за кілька хвилин змусила везти пасажирів у кареті.

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