На Київщині помітили незвичайне явище в небі: що воно означає (фото)

У Бучі на Київщині вчора, 4 грудня, помітили незвичайне кільце світла навколо Місяця. Це оптична ілюзія, яка має назву місячне гало.

Фото опублікували на сторінці Бучанської міської ради.

"Небо у ці хвилини. Місяць сигналізує про зміну погоди", - йдеться під знімком.

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Гало викликані заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери, пояснює видання Space. Заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з'являються гало - вдень або вночі.

Гало є поширеним атмосферним явищем. Їх можна побачити у холодну та вологу погоду, найчастіше взимку. Для спостереження за ними не потрібні спеціальні прилади.

У давнину люди асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо взимку. Але вчені кажуть, що прогнозувати погану погоду таким чином не варто. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне.

Нагадаємо, у Києві в парку Володимирська гірка помітили ялинку, яка розквітла. У комунальному об’єднані "Київзеленбуд" пояснили, що це за аномалія.

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