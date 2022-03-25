На Київщині померла вдова поета Василя Стуса

Валентина Попелюх пішла з життя у 83 роки.

На Київщині на 84-му році життя померла вдова відомого українського поета Василя Стуса Валентина Попелюх.

Про це у Facebook повідомила її невістка Тетяна Стус.

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"Валя померла після тяжкої хвороби, на руках у свого сина під вибухи в селі під Києвом, де точаться бої", - написала жінка.

Валентина Попелюх 19 червня 1938 - 25 березня 2022 Удова Василя Стуса Велична, могутня Душа тепер розпросторюється над... Опубліковано Tania Stus Пʼятниця, 25 березня 2022 р.

Нагадаємо, 22 лютого у віці 90 років помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Дзюба.

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