На Київщині поліція виявила ще одне тіло українця, вбитого окупантами (фото, відео)

Тіло виявили поряд із колишніми позиціями армії РФ.
Поліція виявила ще одне тіло українця, якого окупанти жорстоко закатували в Новому Заліссі на Київщині.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - зазначив він.
За словами Нєбитова, це вже друге захоронення у цьому місці. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.
Нагадаємо, на Київщині вже виявили понад 1340 тіл мирних мешканців, вбитих окупантами.
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