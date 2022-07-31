На Київщині поліція виявила ще одне тіло українця, вбитого окупантами (фото, відео)

Поліція виявила ще одне тіло українця, якого окупанти жорстоко закатували в Новому Заліссі на Київщині.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - зазначив він.

За словами Нєбитова, це вже друге захоронення у цьому місці. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, на Київщині вже виявили понад 1340 тіл мирних мешканців, вбитих окупантами.

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