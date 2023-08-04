Дільничний офіцер вчиняв насильницькі дії, коли дівчинка приходила в гості до його падчерки.

На Київщині поліцейському повідомлено про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці", - йдеться у повідомленні.

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До цього поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо.

Правоохоронця затримано.

За місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи.

У поліції Київщини сайту ТСН.ua розповіли, що підозрюваний перевівся до Бучанського РУП ГУНП в Київській області рік тому з Луганщини. На час скоєння правопорушення на службі не перебував, нині відсторонений.

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