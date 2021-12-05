На Київщині поліцейський скоїв смертельну ДТП: загинуло двоє людей, ДБР проводить розслідування

32-річний поліцейський-водій на автомобілі Volkswagen Passat влетів у “ЗАЗ-Таврія”.

На Київщині пізно ввечері 4 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася близько 23:30 неподалік селища Нові Петрівці. Там 32-річний поліцейський-водій на автомобілі Volkswagen Passat влетів у “ЗАЗ-Таврія”.

Внаслідок аварії на місці загинув 23-річний пасажир “Таврії”, ще двоє людей — 23-річний водій та 22-річна пасажирка — отримали травми різного ступеня тяжкості. Дівчина згодом померла в лікарні.

“Водія Volkswagen Passat було доправлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. Нині поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують всі обставини даного ДТП. В Головному управлінні вже призначено службове розслідування за даним фактом”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаєм, що у Дніпрі водій автобуса збив на пішохідному переході чоловіка: потерпілого госпіталізували із серйозною травмою.

Читайте також: