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На Київщині показали наслідки російського ракетного удару (фото)

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На Київщині показали наслідки російського ракетного удару (фото)

Фото: Андрій Небитов

Жертв та постраждалих немає.

У ніч проти 25 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Вишгородському району Київської області. Вони влучили в об'єкти інфраструктури.

Очільник поліції Київщини Андрій Небитов показав фото наслідків атаки РФ.

Він зазначив, що завдяки своєчасним превентивним заходам жертв вдалося уникнути

незначні пошкодження споруд, втім пожежі вдалося уникнути. Нині поліція проводить обстеження території на предмет виявлення інших місць влучання", - написав Небитов.

© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов
© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов
© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов

Нагадаємо, загроза нанесення ракетних ударів по Україні не зникла, вона залишається високою. У Чорному морі Росія тримає 28 крилатих ракет типу "Калібр".

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