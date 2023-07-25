На Київщині після зливи впав купол старого храму: фото

Свято-Миколаївська церква у селі Бзів була збудована у 1863 році.

На Київщині після зливи впав купол Свято-Миколаївського храму села Бзів, що у Броварському районі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Веселий піп".

"Через старість впав центральний купол церкви святого Миколая, яка є найдревнішим храмом Березанського благочиння Київської області, 1863 року побудови", - йдеться у дописі.

Зараз необхідно укріпити стовпи барабану та відновити купол.

Зазначимо, храм на честь свт. Миколая Чудотворця належить до Бориспільської єпархії Березанського благочиння УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, на Київщині горів жіночий монастир на честь Святих Царствених мучеників, який належить до Білоцерківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Читайте також: