На Київщині після деокупації виявили 15 масових поховань

Неідентифікованими залишаються близько 180 тіл громадян.
На Київщині після деокупації виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також вдалося встановити 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл мирних жителів.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.
Там продовжують фіксувати факти воєнних злочинів окупантів.
"Правоохоронці Київщини після деокупації області виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також встановлено 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл місцевих жителів. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі – 12, в яких виявлено 169 осіб", – повідомили в пресслужбі.
У поліції уточнили, що неідентифікованими залишаються близько 180 тіл громадян.
Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині провели ексгумацію тіла чоловіка, який загинув від тортур окупантів в одній із катівень обласного центру.
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