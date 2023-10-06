На Київщині після деокупації виявили 15 масових поховань

На Київщині після деокупації виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також вдалося встановити 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл мирних жителів.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Там продовжують фіксувати факти воєнних злочинів окупантів.

"Правоохоронці Київщини після деокупації області виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також встановлено 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл місцевих жителів. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі – 12, в яких виявлено 169 осіб", – повідомили в пресслужбі.

У поліції уточнили, що неідентифікованими залишаються близько 180 тіл громадян.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині провели ексгумацію тіла чоловіка, який загинув від тортур окупантів в одній із катівень обласного центру.

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