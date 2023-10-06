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На Київщині після деокупації виявили 15 масових поховань

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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На Київщині після деокупації виявили 15 масових поховань

Масові поховання на деокупованих територіях

Неідентифікованими залишаються близько 180 тіл громадян.

На Київщині після деокупації виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також вдалося встановити 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл мирних жителів.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Там продовжують фіксувати факти воєнних злочинів окупантів.

"Правоохоронці Київщини після деокупації області виявили 1377 вбитих та загиблих громадян. Також встановлено 15 місць масових поховань, з яких ексгумовано 180 тіл місцевих жителів. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі – 12, в яких виявлено 169 осіб", – повідомили в пресслужбі.

У поліції уточнили, що неідентифікованими залишаються близько 180 тіл громадян.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині провели ексгумацію тіла чоловіка, який загинув від тортур окупантів в одній із катівень обласного центру.

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Дата публікації
Перегляди
683
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