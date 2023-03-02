З підприємства у Білій Церкві стягнуть майже 3,5 млн грн.

На Київщині підприємство забруднювало повітря небезпечними викидами.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури у суді домоглися стягнення з підприємства майже 3,5 млн грн шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на території міста Біла Церква підприємство, не маючи відповідного дозволу, здійснило в наднормативному режимі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Такі дії юридичної особи є порушенням природоохоронного законодавства і завдали державі збитки на майже 3,5 млн грн.

З цих підстав прокуратура звернулася з позовною заявою до суду. Господарський суд Київської області підтримав принципову позицію прокурорів та задовольнив позов щодо стягнення з підприємства вказаної шкоди.

Нагадаємо, війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень.

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