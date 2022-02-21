На Київщині підполковник поліції продавав амфетамін (фото)

Підполковника затримали під час чергової спроби збуту наркотиків.

На Київщині затримали підполковника Білоцерківського відділку поліції, старшого оперуповноваженого з особливих доручень, за продаж амфетаміну.

Про це 21 лютого повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік налагодив механізм збуту психотропної речовини від грудня 2021 року. Він продавав амфетамін наркозалежним.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці кілька разів купили у підполковника близько 500 г речовини. Підполковника поліції затримали під час чергової спроби збуту понад 800 г амфетаміну.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що громадянка України Наталія Зеленіна п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донецької області. Її звинуватили у "контрабанді наркотиків".

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