На Київщині підліток на скутері збив дитину: обоє опинилися у лікарні (фото)

Поліція встановлює всі обставини аварії.
У Сквирі Київської області сталася ДТП: 15-річний підліток на скутері Yamaha збив 7-річного велосипедиста.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.
"ДТП у Сквирі. Попередньо правоохоронці встановили, що 15-річний підліток керував скутером Yamaha та здійснив наїзд на 7-річного хлопчика, який катався на велосипеді. Внаслідок зіткнення дітей з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу", – розповіли у відомстві.
Обставини та причини аварії встановлять правоохоронці.
Нагадаємо, на Волині водій вантажного автомобіля наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.
А у Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.
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