На Київщині підліток на скутері збив дитину: обоє опинилися у лікарні (фото)

У Сквирі Київської області сталася ДТП: 15-річний підліток на скутері Yamaha збив 7-річного велосипедиста.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"ДТП у Сквирі. Попередньо правоохоронці встановили, що 15-річний підліток керував скутером Yamaha та здійснив наїзд на 7-річного хлопчика, який катався на велосипеді. Внаслідок зіткнення дітей з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу", – розповіли у відомстві.

На місці аварії / Фото: ГУ НП в Київській області

Обставини та причини аварії встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, на Волині водій вантажного автомобіля наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

А у Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.