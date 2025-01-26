На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі: за справу взялася поліція

Правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж у одному з Telegram-каналів.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

Інцидент стався на Бучанщині. На відео видно, що один з учасників бійки продовжував бити хлопця ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились, чи не проходять повз підвалу жителі будинку.

Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів - у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та всіх її учасників.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчину. До правоохоронців від матері дівчини надійшла заява. Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження дівчині завдали троє неповнолітніх - ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.

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