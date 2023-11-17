На Київщині підлітки розгромили вагон електрички: як їх покарають (відео)

Причетними до правопорушення виявилися 10 мешканців Бориспільського району та Києва, віком від 13 до 21 років.

Поліція Київщини повідомила про підозру групі молодиків, які розтрощили вагон потягу Яготин–Київ.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що невідомі в електропотязі сполученням Київ-Яготин пошкодили сидіння та вікно в середині вагона.

Також в соціальних мережах зʼявилося відео з цією подією.

"Встановлено, що група молодих людей, перебуваючи в останньому вагоні електропотяга, відірвали частини м'яких сидінь та кватирку верхнього вікна, чим пошкодили майно "Укрзалізниці" Один із неповнолітніх відірвав сидіння та забрав із вагону дві його частини разом із верхньою частиною вікна, які в подальшому заховав. Інший підліток брав участь у пошкодженні сидінь, одне з яких викинув через вікно під час руху потягу. Ще один молодик, який також брав участь у пошкодженні сидінь, крім того, з хуліганських мотивів зірвав стоп-кран, чим безпричинно зупинив потяг", - розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили всіх причетних до правопорушення. Ними виявилися 10 жителів Бориспільського району та столиці, віком від 13 до 21 років.

Поліція Київщини повідомила про підозру групі молодиків, які розтрощили вагон потягу Днями до поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що невідомі в електропотязі сполученням Київ-Яготин пошкодили сидіння та вікно в середині вагона. Також в соціальних мережах зʼявилося відео з цією подією. Встановлено, що група молодих людей, перебуваючи в останньому вагоні електропотяга, відірвали частини м'яких сидінь та кватирку верхнього вікна, чим пошкодили майно Укрзалізниці. Один із неповнолітніх відірвав сидіння та забрав із вагону дві його частини разом із верхньою частиною вікна, які в подальшому заховав. Інший підліток брав участь у пошкодженні сидінь та одне з яких викинув через вікно під час руху потягу. Ще один молодик, що також брав участь у пошкодженні сидінь, крім того, з хуліганських мотивів зірвав стоп-кран, чим безпричинно зупинив потяг. Правоохоронці встановили всіх причетних до правопорушення. Ними виявилися 10 жителів Бориспільського району та столиці, віком від 13 до 21 років. Наразі за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, за процесуальним погодженням Бориспільської окружної прокуратури, слідчі Бориспільського управління поліції Київщини повідомили трьом фігурантам про підозру (ч. 2 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Також за неналежне виконання батьківських обов'язків на батьків підлітків складені адміністративні матеріали (ч. 3 ст. 184 КУпАП). Поліція Київщини закликає батьків контролювати дозвілля своїх дітей, спілкуватися та проводити з ними більше часу. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини УНІАН / UNIAN Суспільне Новини Українська правда Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 17 листопада 2023 р.

Наразі за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі Бориспільського управління поліції Київщини повідомили трьом фігурантам про підозру (ч. 2 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також за неналежне виконання батьківських обов'язків на батьків підлітків складені адміністративні матеріали (ч. 3 ст. 184 КУпАП).

Поліція Київщини закликає батьків контролювати дозвілля своїх дітей, спілкуватися та проводити з ними більше часу.

Нагадаємо, у Києві дві сестри влаштували танці на кладовищі біля поховань військових, зняли все на відео та виклали в соцмережі. Менш ніж за годину порушниць відшукали правоохоронці та затримали їх.

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