На Київщині підлітки підпалювали релейні шафи на залізниці: як покарають зловмисників (фото)

Фігурантам загрожує до 10 років за ґратами, а слідчі встановлюють замовників цього злочину.

На Київщині четверо хлопців облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Повідомлення про злочин до поліції надійшло від диспетчера Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку. На перегоні Баришівка-Бориспіль невідомі здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки, що порушило роботу транспорту.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили правопорушників. Як зʼясували поліцейські, юнаки отримали "замовлення" від невстановленої особи через месенджер Telegram.

За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків "Укрзалізниці", сума яких встановлюється.

Копи затримали трьох мешканців Борисполя та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш.

"За фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів, за процесуального погодження Бориспільської окружної прокуратури, чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 ККУ). Фігурантам загрожує до 10 років за ґратами", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників цього злочину.

Нагадаємо, поліція Київщини повідомила про підозру групі молодиків, які розтрощили вагон потягу Яготин-Київ. Правоохоронці встановили всіх причетних до правопорушення. Ними виявилися 10 жителів Бориспільського району та столиці віком від 13 до 21 років. Їм загрожує до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

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