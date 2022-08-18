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На Київщині під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор

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На Київщині під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор

Фото: Київська обласна держадміністрація

Водій техники отримав тілесні ушкодження, йому надається медична допомога.

Неподалік села Зелена Поляна Вишгородського району під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Водій техники отримав тілесні ушкодження. Йому надається медична допомога.

На місці вже працюють рятувальники та всі необхідні служби.

"Вкотре наголошуємо бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають", - йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, на Сумщині на днях підірвався комбайн, водій у лікарні.

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