На Київщині під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор

Неподалік села Зелена Поляна Вишгородського району під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Водій техники отримав тілесні ушкодження. Йому надається медична допомога.

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На місці вже працюють рятувальники та всі необхідні служби.

"Вкотре наголошуємо бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають", - йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, на Сумщині на днях підірвався комбайн, водій у лікарні.

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