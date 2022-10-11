На Київщині під час комендантської години піймали двох чоловіків зі зброєю та вибухівкою

Затримані чоловіки не змогли пояснити, чому порушують комендантську годину та навіщо їм зброя.

У Великій Димерці та Білій Церкві Київської області під час комендантської години затримали двох правопорушників із боєприпасами.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Жоден з чоловіків не зміг пояснити, навіщо зберігає зброю та вибухівку та чому порушує комендантську годину.

"Між тим, як показує практика, такі гранати, якщо не вбивають ворога на фронті, то банально продаються кримінальним елементам, вибухають під час з’ясування стосунків чи вибивання боргів. А найстрашніше, коли жертвами необережного поводження зі зброєю та вибухівкою стають діти", - зазначив Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Києві та Київській області "ДТЕК" запроваджує погодинне відключення електроенергії за графіком. Це необхідного для того, щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням після російського обстрілу.

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