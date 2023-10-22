На Київщині перекинувся човен з рибалками – ДСНС

У Київській області з водойми врятували трьох чоловіків.

На Київщині у Броварському районі рятувальники дістали з водойми трьох рибалок, які перекинулися на човні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"21 жовтня о 22:06 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у смт Згурівка на місцевому ставку на човні перекинулися рибалки. На місце виклику було направлено рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС за допомогою мотузок та плавзасобу врятували з водойми трьох рибалок. Лікарі надали екстрену допомогу чоловікам із попереднім діагнозом переохолодження.

Від ДСНС залучалися чотири людини особового складу, одна одиниця техніки та човен.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напідпитку відкрив стрілянину та погрожував гранатою – фото.

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