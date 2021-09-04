На Київщині палали тисячі шин: полум’я приборкували майже 6 годин

На Київщині палали тисячі шин: полум’я приборкували майже 6 годин

Пожежа виникла на складі побутових відходів

Вдосвіта у суботу, 4 вересня, до рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про загорання складу побутових відходів у селі Бишів (Київська область).

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, виклик на пожежу вогнеборці отримали о 4.44 ранку.

На місці з’ясувалося, що вогонь охопив автомобільні шини на відкритій території в кількості 10 000 штук та покрівлю металевого покриття на площі 750 м. кв.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише після 10 години ранку. На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причини загоряння поки не відомі.

Нагадаємо, раніше у місті Бровари Київської області виникла пожежа в п’ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна. З квартир на горішньому поверсі вогонь поширився на дах.

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