На Київщині палали тисячі шин: полум’я приборкували майже 6 годин

Пожежа виникла на складі побутових відходів
Вдосвіта у суботу, 4 вересня, до рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про загорання складу побутових відходів у селі Бишів (Київська область).
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, виклик на пожежу вогнеборці отримали о 4.44 ранку.
На місці з’ясувалося, що вогонь охопив автомобільні шини на відкритій території в кількості 10 000 штук та покрівлю металевого покриття на площі 750 м. кв.
Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише після 10 години ранку. На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.
Причини загоряння поки не відомі.
Нагадаємо, раніше у місті Бровари Київської області виникла пожежа в п’ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна. З квартир на горішньому поверсі вогонь поширився на дах.