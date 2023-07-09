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На Київщині п'яний водій протаранив дерево – загинула дворічна дитина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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830
Час на прочитання
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На Київщині п'яний водій протаранив дерево – загинула дворічна дитина

На Київщині у ДТП загинув дворічний хлопчик. / Фото: Поліція Київської області

На Київщині у ДТП загинула дитина.

У Київській області, поблизу Макарова, внаслідок аварії за участю нетверезого водія загинув дворічний хлопчик, ще двоє дітей та четверо дорослих зазнали травм.  

Про це повідомила поліція Київської області.

Подія сталася в центрі села Ніжиловичі, 8 липня, близько 23 години. Попередньо, 46-річний водій автомобіля "Skoda" з явними ознаками сп’яніння не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.  

Кермувальник і шість пасажирів, які перебували в авто, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них троє дітей – віком 15, 8 та 2 років. Найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. 

Нагадаємо, у Києві вода на пляжах не відповідає нормативам якості – де не можна купатися.

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Дата публікації
Перегляди
830
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