На Київщині п'яний ревнивець убив співмешканку ударами ножа в шию

Трагедія сталася у селі Шевченкове, коли пара розпивала спиртне.

На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, що вбив співмешканку ударами ножа в шию.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

За процесуального керівництва прокурорів Броварської оружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 19 липня 2023 року в селі Шевченкове під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік ножем завдав жінці численних ударів в область шиї та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, у селі Заруддя на Київщині чоловік через образу забив молотком до смерті свою кохану. Після цього він втік з місця події.

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