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На Київщині п'яний ревнивець убив співмешканку ударами ножа в шию

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині п'яний ревнивець убив співмешканку ударами ножа в шию

Чоловік ножем завдав жінці численних ударів в область шиї та обличчя / Фото: УНІАН

Трагедія сталася у селі Шевченкове, коли пара розпивала спиртне.

На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, що вбив співмешканку ударами ножа в шию.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

За процесуального керівництва прокурорів Броварської оружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). 

 За даними слідства, 19 липня 2023 року в селі Шевченкове під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік ножем завдав жінці численних ударів в область шиї та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла. 

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. 

Нагадаємо, у селі Заруддя на Київщині чоловік через образу забив молотком до смерті свою кохану. Після цього він втік з місця події.

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Дата публікації
Перегляди
388
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