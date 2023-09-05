На Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового – як його покарали

У Київській області до ​​15 років за ґратами засудили чоловіка, який до смерті побив свого знайомого військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

У суді прокурори довели, що у листопаді 2022 року в селі Лебедівка Вишгородського району конфлікт між засудженим та військовослужбовцем переріс у бійку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік завдав потерпілому чисельні удари по обличчю та тілу.

"Відповідно до висновку експерта – смерть військовослужбовця настала від травми голови та грудної клітки з ушкодженням кісток скелета і внутрішніх органів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також додали, що на момент проголошення вироку за вказаний злочин, стосовно чоловіка судом вже проголошено вирок в іншій справі за вбивство.

Нагадаємо, з могили загиблого пілота "Джуса" вкрали шеврони, які залишили його побратими (фото).

Читайте також: