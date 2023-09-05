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На Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового – як його покарали

На Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового – як його покарали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового – як його покарали

Військовий шеврон / Фото: Фото з відкритих джерел

Засуджений у стані алкогольного сп'яніння до смерті побив військовослужбовця.

У Київській області до ​​15 років за ґратами засудили чоловіка, який до смерті побив свого знайомого військовослужбовця ЗСУ.   

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

У суді прокурори довели, що у листопаді 2022 року в селі Лебедівка Вишгородського району конфлікт між засудженим та військовослужбовцем переріс у бійку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік завдав потерпілому чисельні удари по обличчю та тілу. 

"Відповідно до висновку експерта – смерть військовослужбовця настала від травми голови та грудної клітки з ушкодженням кісток скелета і внутрішніх органів", - йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі також додали, що на момент проголошення вироку за вказаний злочин, стосовно чоловіка судом вже проголошено вирок в іншій справі за вбивство. 

Нагадаємо, з могили загиблого пілота "Джуса" вкрали шеврони, які залишили його побратими (фото).

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Дата публікації
Перегляди
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