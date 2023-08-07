На Київщині організували канал постачання кокаїну з ЄС: вилучено товару на близько $500 тис. – фото

У Київській області правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків – вилучено кокаїну на близько пів мільйона доларів США. Торгівлю наркотиками організували чоловік та жінка.

Про це повідомляє Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

За даними правоохоронців, 32-річний житель м. Бровари спільно із місцевою мешканкою ввозили кокаїн до України з Чехії, маскуючи його у прихованому схроні в автомобілі. Збували наркотики гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку. Їх місячний прибуток від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США.

Фігуранти налагодили канал постачання до України наркотичного засобу із Чеської Республіки. Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за "товаром", який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні – багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї.

Канал постачання кокаїну на Київщині.

Канал постачання кокаїну на Київщині.

Канал постачання кокаїну на Київщині.

"Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик "з рук у руки" клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час санкціонованих обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Дилера затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині підліток на скутері збив дитину: обоє опинилися у лікарні (фото).

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