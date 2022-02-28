На Київщині окупанти знищили музей з унікальними творами Марії Приймаченко: фото

У музеї було понад два десятки робіт геніальної української мисткині.

У селі Іванкові Київської області, де в неділю, 27 лютого, відбувся запеклий бій, російські окупанти знищили місцевий музей, в якому зберігалися унікальні твори Марії Приймаченко.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці збирачка та до української старовини та мистецтва Устина Стефанчук

“С*ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чуже нищите. Хоча, що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія це історія грабунку і терору. Приймаченко вам, м*даки, не подарую ніколи!” - емоційно написала вона.

Інформацію про знищення музею підтвердила також директорка Вишгородського державного історико-архітектурного заповідника Влада Литовченко. За її словами, в музеї в Іванкові зберігалося понад два десятки робіт геніальної української мисткині.

Цей заклад лише недавно оновили — зробили його сучасним, інтерактивним. Музей вважався одним із найкращих на Київщині. Разом з картинами Марії Приймаченко тут загинуло багато інших робіт, зокрема, видатної ткалі, вишивальниці Ганни Верес.

Фотографії робіт народної художниці, які згоріли в приміщенні музею, опублікував у соцмережі журналіст Сергій Бахін.

Нагадаємо, у Василькові під Києвом окупанти зруйнували КНЗ КОР "Васильківський професійний ліцей".

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