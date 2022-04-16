На Київщині окупанти повністю зруйнували 546 об'єктів інфраструктури, частково ушкоджено 1329 споруд

У смт Макарів пошкоджено близько 40% будівель.

За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значних ушкоджень та руйнувань зазнали 1875 об’єктів. З них 546 зруйновано повністю, 1329 частково ушкоджено.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк

Повністю зруйновані 28 багатоповерхових будинків, 441 приватна садиба, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 8 закладів культури та 2 спортивні заклади.

Під час обстежень виявлені значні руйнування:

У с. Мила (Дмитрівська громада) повністю зруйновані два верхніх поверхи 6-ти поверхового будинку.

Зруйновано житловий фонд у с. Загальці (Бородянська громада).

У смт Бородянка із 29 багатоповерхових житлових будинків, 8 повністю зруйновані, 21 – частково.

Пошкоджені будинки, бібліотека та актова зала у с. Обуховичі (Іванківська громада).

Зазнала руйнування та розграбування школа у с. Катюжанка.

У с. Святопетрівське (Білогородська громада) зруйновано двоповерхові приватні житлові будинки.

Катастрофічні руйнування у с. Андріївка (Макарівська громада), вщент зруйновано більше 10 будівель, інші мають значні пошкодження.

Зазнали пошкоджень близько 40% будівель у смт Макарів.

У с.Термахівка (Іванківська громада) повністю зруйновано близько 5 приватних житлових будинків.

У с. Демидів (Димерська громада) - підтоплення будинків внаслідок підриву дамби на р. Ірпінь.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетних ударів по Львівщині, винищувачі злітали з аеродрому в Білорусі.

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