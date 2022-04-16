На Київщині окупанти повністю зруйнували 546 об'єктів інфраструктури, частково ушкоджено 1329 споруд

У смт Макарів пошкоджено близько 40% будівель.
За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значних ушкоджень та руйнувань зазнали 1875 об’єктів. З них 546 зруйновано повністю, 1329 частково ушкоджено.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Повністю зруйновані 28 багатоповерхових будинків, 441 приватна садиба, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 8 закладів культури та 2 спортивні заклади.
Під час обстежень виявлені значні руйнування:
У с. Мила (Дмитрівська громада) повністю зруйновані два верхніх поверхи 6-ти поверхового будинку.
Зруйновано житловий фонд у с. Загальці (Бородянська громада).
У смт Бородянка із 29 багатоповерхових житлових будинків, 8 повністю зруйновані, 21 – частково.
Пошкоджені будинки, бібліотека та актова зала у с. Обуховичі (Іванківська громада).
Зазнала руйнування та розграбування школа у с. Катюжанка.
У с. Святопетрівське (Білогородська громада) зруйновано двоповерхові приватні житлові будинки.
Катастрофічні руйнування у с. Андріївка (Макарівська громада), вщент зруйновано більше 10 будівель, інші мають значні пошкодження.
Зазнали пошкоджень близько 40% будівель у смт Макарів.
У с.Термахівка (Іванківська громада) повністю зруйновано близько 5 приватних житлових будинків.
У с. Демидів (Димерська громада) - підтоплення будинків внаслідок підриву дамби на р. Ірпінь.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетних ударів по Львівщині, винищувачі злітали з аеродрому в Білорусі.
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