На Київщині оголосили в розшук злочинця з Бучі: фото та прикмети

Якщо ви впізнали чоловіка, або володієте будь-якою інформацією стосовно нього, терміново повідомте на спецлінію 102.
На Київщині розшукують чоловіка, який причетний до скоєння майнових злочинів у Бучанському районі.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Зловмисник має худорляву статуру, востаннє був одягнений у сірий спортивний костюм.
Прикмети:
- вік - 35-37 років,
- зріст - 182 - 183 см,
- вага - близько 80 кг,
- волосся - коротке, світле,
- обличчя - видовжене, з виступаючим підборіддям, вилиці - завужені.
"Якщо ви впізнали дану особу, або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, просимо терміново повідомити на спецлінію 102", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Києві викрили колишнього заступники голови ДніпроОДА, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.
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