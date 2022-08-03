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На Київщині оголосили в розшук злочинця з Бучі: фото та прикмети

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На Київщині оголосили в розшук злочинця з Бучі: фото та прикмети

Фото: Unsplash

Якщо ви впізнали чоловіка, або володієте будь-якою інформацією стосовно нього, терміново повідомте на спецлінію 102.

На Київщині розшукують чоловіка, який причетний до скоєння майнових злочинів у Бучанському районі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Зловмисник має худорляву статуру, востаннє був одягнений у сірий спортивний костюм

Прикмети: 

  • вік - 35-37 років, 
  • зріст - 182 - 183 см, 
  • вага - близько 80 кг, 
  • волосся - коротке, світле, 
  • обличчя - видовжене, з виступаючим підборіддям, вилиці - завужені.

"Якщо ви впізнали дану особу, або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, просимо терміново повідомити на спецлінію 102", - зазначили в поліції.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві викрили колишнього заступники голови ДніпроОДА, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.  

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