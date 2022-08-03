На Київщині оголосили в розшук злочинця з Бучі: фото та прикмети

Якщо ви впізнали чоловіка, або володієте будь-якою інформацією стосовно нього, терміново повідомте на спецлінію 102.

На Київщині розшукують чоловіка, який причетний до скоєння майнових злочинів у Бучанському районі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Зловмисник має худорляву статуру, востаннє був одягнений у сірий спортивний костюм.

Прикмети:

вік - 35-37 років,

зріст - 182 - 183 см,

вага - близько 80 кг,

волосся - коротке, світле,

обличчя - видовжене, з виступаючим підборіддям, вилиці - завужені.

"Якщо ви впізнали дану особу, або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, просимо терміново повідомити на спецлінію 102", - зазначили в поліції.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві викрили колишнього заступники голови ДніпроОДА, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.

У Бучі зносять будівлі, які постраждали від окупантів

Читайте також: