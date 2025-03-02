На Київщині оголосили про перший рівень небезпеки: що сталось

Синоптики попередили про сильний туман у Київській області.
У Київській області сьогодні, 2 березня, оголосили про перший рівень небезпеки. В регіоні очікується сильний туман.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
За даними синоптиків, у Київській області оголосили про перший рівень небезпечності – "жовтий".
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. До кінця дня 2 березня утримається туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що українські синоптики прогнозують, що на початку березня активізується циклонічна діяльність, що призведе до опадів у вигляді снігу та дощу в більшості регіонів, а також до істотного підвищення температури повітря. Крім того, відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу.
Нагадаємо, 1-2 березня територію України перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.
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