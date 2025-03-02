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На Київщині оголосили про перший рівень небезпеки: що сталось

На Київщині оголосили про перший рівень небезпеки: що сталось

На Київщині попередили про туман / Фото: pixabay.com

Синоптики попередили про сильний туман у Київській області.

У Київській області сьогодні, 2 березня, оголосили про перший рівень небезпеки. В регіоні очікується сильний туман. 

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 

За даними синоптиків, у Київській області оголосили про перший рівень небезпечності – "жовтий". 

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. До кінця дня 2 березня утримається туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що українські синоптики прогнозують, що на початку березня активізується циклонічна діяльність, що призведе до опадів у вигляді снігу та дощу в більшості регіонів, а також до істотного підвищення температури повітря.  Крім того, відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу. 

Нагадаємо, 1-2 березня територію України перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.

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