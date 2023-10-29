На Київщині оголошена повітряна тривога: можлива робота ППО

За даними моніторингових каналів, ворожий БПЛА перебував у Бучанському районі.

Станом на 15:00 у Київській області оголошена повітряна тривога. Причина - розвідувальний безпілотник противника.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

За даними відомства, в області можлива робота протиповітряної оборони.

Як пишуть моніторингові канали, ворожий розвідувальний БПЛА - в повітряному просторі Бучанського району Київської області. Він змінює напрямки руху.

За даними інтерактивної мапи тривог, станом на 15:06 сирени також лунають у Херсонській та Запорізькій областях. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малишко попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБ/КАР).

"Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - написав він.

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