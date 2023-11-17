На Київщині оголошена повітряна тривога через ворожі дрони: не нехтуйте особистою безпекою

Перебувайте в укриттях.
Ворожі безпілотники продовжують дошкуляти українцям.
Через рух безпілотників у напрямку Київщини, в області оголошена повітряна тривога.
Також "почервоніли" через політ дронів Черкаська та Луганська області, а також автономна республіка Крим.
Моніторингові канали повідомляють, що ворожі безпілотники перебувають на межі Житомирської та Київської областей і рухаються на північ.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Раніше повідомлялося, що на території Одеської області працює ППО.
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