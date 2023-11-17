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На Київщині оголошена повітряна тривога через ворожі дрони: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Київщині оголошена повітряна тривога через ворожі дрони: не нехтуйте особистою безпекою

Дрони цілу ніч кружляють над Україною / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

Ворожі безпілотники продовжують дошкуляти українцям. 

Через рух безпілотників у напрямку Київщини, в області оголошена повітряна тривога.  

Також "почервоніли" через політ дронів Черкаська та Луганська області, а також автономна республіка Крим. 

Моніторингові канали повідомляють, що ворожі безпілотники перебувають на межі Житомирської та Київської областей і рухаються на північ. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Раніше повідомлялося, що на території Одеської області працює ППО

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