На Київщині оголошена повітряна тривога через ворожі дрони: не нехтуйте особистою безпекою

Ворожі безпілотники продовжують дошкуляти українцям.

Через рух безпілотників у напрямку Київщини, в області оголошена повітряна тривога.

Також "почервоніли" через політ дронів Черкаська та Луганська області, а також автономна республіка Крим.

Моніторингові канали повідомляють, що ворожі безпілотники перебувають на межі Житомирської та Київської областей і рухаються на північ.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Раніше повідомлялося, що на території Одеської області працює ППО.

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