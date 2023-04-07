Рік після деокупації: на Київщині неідентифікованими залишаються майже дві сотні тіл

У Київській області встановлено три місця катувань місцевих мешканців.

Після деокупації Київщини, правоохоронці виявили 1374 тіла загиблих осіб. З них неідентифікованими залишаються 195 осіб.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"На звільнених територіях Київщини виявлено 1 374 тіл загиблих осіб. Залишаються неідентифікованими 195 осіб. Разом з тим, працівниками поліції Київщини встановлено три місця катувань цивільних осіб", – розповів він.

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За словами Нєбитова, у цих катівнях знущалися з 19 дорослих чоловіків. Також під час проведення деокупації вказаних районів виявлено 15 місць масового поховання на 180 тіл.

"Ця тема не повинна згасати на жодному із національних та міжнародних наукових, правових та медійних майданчиках допоки останній воєнний злочинець не буде покараний", – наголосив очільник Нацполіції на Київщині.

Нагадаємо, Нєбитов повідомив, чи можливий другий похід на Київ з боку російської армії.

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