На Київщині напали на відомого журналіста-розслідувача під час знімань: відео

Коли охорона одного з відвідувачів ресторану "Тандир" помітила знімання, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

На журналіста-розслідувача Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин на Київщині.

Про це повідомив сам Михайло Ткач у коментарі "Українській правді".

Журналіст повідомив, що у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 журналісти проводили знімання біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопосадовців Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила знімання, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також завдав удар мені", - розповів Ткач.

Варто зазначити, що рік тому, 13 жовтня 2022 року, Михайла Ткача на пішохідному переході збила машина, він отримав забої. "Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною, теж складно зрозуміти", - написав тоді Ткач.

Нагадаємо, у лютому 2022 року в аеропорту Дніпра озброєні люди накинулася на знімальну групу "Української правди".

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