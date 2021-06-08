На Київщині на вихідних розпочнуть роботу центри масової вакцинації від коронавірусу

Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком.
На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації від коронавірусу. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної держадміністрації.
Важливо:
- Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні.
- У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
- Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком.
- Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.
"Вакцинація у таких центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. В них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього", - пояснили у КОДА.
Нагадаємо, за словами львівського лікаря Тараса Жиравецького, наступна хвиля коронавірусу в Україні буде останньою, і, ймовірно, не такою потужною, як попередня. Якщо ж вона триватиме 4 місяці, то за її період може перехворіти ще 6 мільйонів українців. Це вже наблизить Україну до колективного імунітету.
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