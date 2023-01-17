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На Київщині на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох врятовано, двоє загинули (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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318
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На Київщині на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох врятовано, двоє загинули (відео)

Фото: ДСНС України у Київській області

Поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу, за два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н.

У Київській області на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох вдалося врятувати, а двоє дітей загинули.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

"17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилось четверо дітей. За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н., третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше знайдено тіло четвертої дитини.

Нагадаємо, на Київщині чоловік врятував собаку, але сам провалився під кригу і втопився.

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