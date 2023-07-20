На Київщині на порозі власного будинку знайшли тіло жінки з двома вогнепальними пораненнями: що відомо

Поліція Київщини розслідує обставини вбивства жінки у селі Дубове. Її тіло знайшло на порозі будинку з двома вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє поліція Київщини.

18 липня до поліції звернулася громадянка, яка повідомила, що її матір не виходить на звʼязок та не вийшла на роботу. Також жінка зазначила, що востаннє розмовляла із нею вечері, 17 липня.

Поліцейські Броварського управління поліції Київщини, які виїхали на місце події, встановили особу померлої: це - 58-річна місцева мешканка, тіло якої знаходилось на порозі будинку, в якому вона проживала.

Співробітники поліції під час огляду тіла виявили два вогнепальних поранення.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до скоєння злочину та проводять оперативні заходи для зʼясування усіх обставин події.

Слідчі працюють над встановленням осіб причетних до скоєння злочину

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування.

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно цієї події, просимо повідомляти на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві лікарів звинувачують у смерті 31-річного воїна ЗСУ.

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