На Київщині на цьому тижні роботу саперних служб зосередять на цвинтарях - Павлюк

На Київщині на цьому тижні роботу саперних служб зосередять на цвинтарях - Павлюк

Голова Київської ОВА також повідомив, що у регіоні кількість блокпостів вже зменшено на 50% з можливістю їх відновлення у критичні моменти.

На Київщині цього тижня планується зосередити роботу саперних служб на цвинтарях, і люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміновано.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"На цьому тижні ми плануємо зосередити роботу саперних служб на цвинтарях, щоб люди могли там побувати на поминальні дні. Для цього більшість груп по розмінуванню буде працювати там", – сказав він.

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Павлюк пояснив, що міські голови весь час контролюють ситуацію, і люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміновано, а на які, на жаль, доступ ще заборонений.

Голова Київської військової адміністрації зазначив, що зараз на Київщині працюють і сапери з інших регіонів. Понад 5,5 тисячі гектарів території перевірено та понад 22 тисячі боєприпасів знешкоджено, але 743 тисячі гектарів території ще можуть мати вибухонебезпечні предмети.

Щодо відновлення інфраструктури, то, за словами Павлюка, електроенергію залишилося відновити у 99 населених пунктах з 492, газопостачання - в 14 із 119, а воду – тільки 10 населених пунктів ще не мають водопостачання. На момент закінчення бойових дій – було 123. До кінця травня ці заходи планують закінчити.

Павлюк також повідомив, що на Київщині кількість блокпостів вже зменшено на 50% з можливістю їх відновлення у критичні моменти.

Повідомив він також, що дуже активно йде відновлення підірваних мостів: 37 мостів було знищено, зараз 11 переправ відновлено, на інших 28 переправах і мостах ведуться активні роботи і до кінця квітня вони будуть відновлені.

Нагадаємо, у Київській області надзвичайники обстежили 74 кілометри автомобільних доріг: знешкодили 21 тисячу бомб.

До слова, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

Київську область досі очищають від вибухонебезпечних предметів

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