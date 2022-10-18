На Київщині можуть лунати вибухи: названо район і причину

В деяких громадах Київської області можливо чути вибухи.
У Вишгородському районі Київської області проводяться навчання для саперів, через що можуть лунати звуки вибухів.
Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Під час запланованих навчань фахівці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – негайно перейдіть до укриття", - наголосили в ОВА.
Розмінування Київщини
Росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін на українських територіях, що значно уповільнює пересування техніки й фахівців.
На розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. У Київській області сапери вже перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. Наразі зараз значна частина саперів працюють на Харківщині.
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