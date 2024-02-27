На Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та кадирівськими гаслами (відео)

На Київщині, в одному з котеджних містечок, компанія молодиків гучно святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години. Хлопці стріляли у повітря та кричали кадирівське гасло "Ахмат – сила". Відео було знято у ніч проти 25 лютого 2024 року.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У соцмережах також зазначають, що іменинником нібито виявився Герман Давид Борисович – син бізнесмена Бориса Германа, звинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка 2018 року.

Нагадаємо, на Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі три тисячі доларів (фото).

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