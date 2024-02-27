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На Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та кадирівськими гаслами (відео)

На Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та кадирівськими гаслами (відео)

На Київщині молодики святкували день народження зі стріляниною та кадирівськими гаслами (відео)

Хлопці, які святкували день народження зі стріляниною / Фото: скриншот

Група молодиків гучно святкувала після початку комендантської години.

На Київщині, в одному з котеджних містечок, компанія молодиків гучно святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години. Хлопці стріляли у повітря та кричали кадирівське гасло "Ахмат – сила". Відео було знято у ніч проти 25 лютого 2024 року.   

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У соцмережах також зазначають, що іменинником нібито виявився Герман Давид Борисович – син бізнесмена Бориса Германа, звинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка 2018 року.

Нагадаємо, на Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі три тисячі доларів (фото).

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