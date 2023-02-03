На Київщині місцеві можуть чути звуки вибухів: яка причина

У п'ятницю, 3 лютого, поблизу Києва місцеві можуть чути вибухи. Однак вони не пов'язані з повітряними тривогами.
У Вишгородському районі Київщини сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє КМВА.
"У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому у північному передмісті Києва можуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Військова адміністрація закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Також відомо, що на річці Десна продовжують боротися з льодовим затором. Тому, сьогодні, 3 лютого, в Броварському районі на Київщині теж можуть бути звуки вибухів. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.
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