На Київщині місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мін (фото)

Місцеві помітили вибухівку та зателефонували до поліції.
У Бучанському районі Київської області місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мінометних мін.
Ящик з боєприпасами знайшли на колишніх ворожих позиціях, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Вибухотехніки оглянули знахідку та визначили, що це три ящики з підривачами до мінометних мін типу М-6.
Мешканців деокупованої Київщини закликають повідомляти на лінію "102" у разі виявлення підозрілих предметів та не чіпати їх самостійно.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київщини нещодавно знайшли дві гранати в повній бойовій готовності. Вони були прив'язані до дерева.
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