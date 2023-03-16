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На Київщині місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мін (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мін (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Місцеві помітили вибухівку та зателефонували до поліції.

У Бучанському районі Київської області місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мінометних мін.

Ящик з боєприпасами знайшли на колишніх ворожих позиціях, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Вибухотехніки оглянули знахідку та визначили, що це три ящики з підривачами до мінометних мін типу М-6.

Мешканців деокупованої Київщини закликають повідомляти на лінію "102" у разі виявлення підозрілих предметів та не чіпати їх самостійно.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Бучанському районі Київщини нещодавно знайшли дві гранати в повній бойовій готовності. Вони були прив'язані до дерева.

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Дата публікації
Перегляди
1271
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