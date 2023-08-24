На Київщині медики вкрали 9 млн гривень: як працювала схема

Вони укладали договори на закупівлю фармацевтичної продукції.

У Київській області правоохоронці розслідують схему привласнення бюджетних коштів службовими особами чотирьох медичних закладів.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Як стало відомо, впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією.

Закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у вісім і більше разів.

“Під час проведення обшуків в згадуваних закладах охорони здоров’я, детективи БЕБ вилучили тендерну документацію, оригінали та копії фінансово господарських документів. Наразі вони направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі. За попередніми підрахунками, сума збитків сягає 9 млн гривень”, - розповіли в БЕБ.

Там також додали, що наразі продовжується досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) КК України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині командир взводу здав до ломбарду радіостанції і дрони на 500 тисяч грн.

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