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На Київщині Mazda вилетіла в кювет і перекинулась на дах: є постраждалі (фото)

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На Київщині Mazda вилетіла в кювет і перекинулась на дах: є постраждалі (фото)

Фото: Поліція Київської області

Причина аварії встановлюється.

У Білій Церкві Київської області на 84-му кілометрі автодороги Київ-Одеса Mazda вилетіла в кювет і перекинулася на дах.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За кермом був 56-річний чоловік. У результаті аварії його 79-річна мати отримала переломи, а його 56-річна дружина - забої. Потерпілих ушпиталили до лікарні.  

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування. 

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт. Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою.

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