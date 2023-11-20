Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми – на Київщині викрили подружжя збоченців

На Київщині мати знімала порно зі своїми малими доньками, а вітчим ґвалтував одну з дівчаток.

На Київщині викрили подружжя, яке систематично розбещувало двох неповнолітніх дівчаток.

Про це передає поліція Київської області.

За словами правоохоронців, горе-мати знімала порно-ролики за участі двох своїх доньок, 2011 та 2013 років народження, а потім публікувала їх в Інтернеті. А її чоловік, вітчим дівчаток, вчинив дії сексуального характеру щодо однієї з падчерок. Свої дії він також знімав на відео.

Наразі дітей віддали під опіку біологічного батька. Подружжю обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За фактом виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії жінці повідомлено про підозру.

Горе-мати

Її чоловік підозрюється у вчиненні зґвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, а саме – 10-річної дівчинки. Їм загрожує тривале ув’язнення.

Зловмисник ґвалтував одну з падчерок

Раніше повідомлялося, що в Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною.

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